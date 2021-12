Logaster Incomedia: crea il tuo logo in pochi passi

Un logo racchiude in poche semplici caratteristiche l'anima di una attività. Di cosa si occupa, qual è il suo spirito, come affronta il proprio lavoro. Con Logaster Incomedia puoi crearne uno facilmente, in pochi semplici passaggi.

Con Logaster, è possibile infatti realizzare in modo molto semplice un logo. Ma anche biglietti da visita, carta intestata, favicon, firma email e immagini per i social media.

Insomma, tutto quanto serve per presentarsi nel migliore dei modi sul mercato ed accattivare nuovi potenziali clienti.

Basta inserire il nome della propria attività e si riceveranno design personalizzati in pochi minuti!

Inoltre, la promozione in corso consente di ottenere uno sconto del 20% utilizzando il codice incomedia!

Ecco perché scegliere il servizio Logaster di Incomedia:

Loghi di piccole dimensioni disponibili gratuitamente. Possibilità di ottenere i diritti di tutti i tuoi design Si potranno ottenere i file vettoriali da stampare Possibilità di modificare e scaricare i tuoi design in qualsiasi momento. Si opererà con un interfaccia semplice ed intuitiva

Scopriamo altri motivi per cui scegliere il servizio Logaster Incomedia per creare il proprio logo e come ottenere lo sconto del 20%.

Perché scegliere Logaster Incomedia

Con questo servizio avrai bisogno solo di passione e un po’ creatività. Tutto il resto lo farà Logaster.

Opererai con i servizi di una società che opera da oltre 20 anni, durante i quali ha sempre sviluppato software per il Web adatti a chiunque. Anche a chi non è un esperto ma è pronto a mettersi in gioco per creare con le proprie mani il suo sito.

Incomedia offre anche un webinar facile e veloce per creare gif, banner e animazioni in HTML5. Il nome è tutto un programma: WebAnimator.

Perfetto sia per chi non conosce il linguaggio di programmazione, sia per chi è già esperto. E' possibile scegliere fra la versione Go, Now e Plus e divertiti a provare i nuovi effetti delle Template Collection!

WebSite X5 è il software desktop senza canone, che consente di realizzare siti web, e-commerce e blog.

Con WebSite X5 puoi creare come vuoi tu e non è necessario saper programmare! Inizia gratuitamente con WebSite X5 Go oppure scegli fra le funzionalità di Evo e Pro!

Insomma, farsi conoscere sul web non è mai stato facile. Con immagini accattivanti, realizzabili con programmi molto semplici da utilizzare.

Da questo link, inoltre, è possibile ottenere uno sconto del 20% usando il codice sconto incomedia.