Logitech Brio 500: webcam FHD professionale con microfono

Se per lavoro o altri motivi ti trovi spesso a fare videoconferenze o videochiamate, approfitta di questa fantastica promozione per avere una webcam professionale a un ottimo prezzo. Se vai all’istante su Amazon puoi aggiudicarti la mitica Logitech Brio 500 a soli 85,99 euro, invece che 139 euro.

Potrai dunque risparmiare la bellezza di 53 euro sul totale, grazie allo sconto del 38%, e per ciò che potrai ottenere è davvero un ottimo ribasso. Questa è una webcam professionale con audio e video di altissima qualità che aumenterà notevolmente l’efficienza delle tue videoconferenze. Inoltre puoi avvalerti del pagamento a rate con Cofidis al checkout.

Logitech Brio 500 ha perfino la riduzione del rumore

Sono davvero tante le caratteristiche interessanti della webcam Logitech Brio 500 e tra queste troviamo il microfono con riduzione del rumore. Così potrai farti sentire perfettamente senza disturbi di sottofondo anche in ambienti rumorosi. E poi la qualità delle immagini ha una risoluzione nitida da a 1080 p e un’illuminazione decisamente migliorata per rendere tutto più reale.

Con l’inquadratura automatica puoi muoverti tranquillamente restando sempre al centro della scena. Ha un design estremamente compatto e molto semplice da attaccare al tuo monitor consentendoti anche di muoverla facilmente. Potrai inclinarla e regolarla come desideri in un attimo. E con il copri obiettivo proteggi la tua privacy in qualsiasi momento. Avrai la possibilità anche di accedere a Logi Tune che ti permette di regolare l’immagine e il campo visivo e di aggiornare il firmware.

Questa è davvero una promozione d’oro ed è difficile che duri ancora molto. Quindi prima che scada vai su Amazon e acquista la tua Logitech Brio 500 a soli 85,99 euro, invece che 139 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.