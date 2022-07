Logitech Combo Touch trasforma il tuo iPad in un laptop: sconto 30%

Logitech Combo Touch è la soluzione economica per trasformare il tuo iPad Pro in un laptop. A soli 159,99 euro, invece di 229,99 euro, avrai una vera e propria tastiera con touchpad integrato per scrivere e utilizzare il tuo dispositivo come un vero e proprio notebook.

Il suo prezzo, che trovi solo su Amazon, è decisamente interessante, ma se conosci bene Logitech sai che la qualità è di casa. Gli euro risparmiati non inficeranno per nulla le funzionalità del prodotto che sono state curate in ogni minimo dettaglio, tanto che la tastiera è pure retroilluminata.

Inoltre, la stessa cover, realizzata con materiali nobili, protegge il tuo iPad Pro 12.9 da qualsiasi caduta o urto accidentale. Anche gli angoli sono completamente protetti. Quindi potrai dormire sonni tranquilli ad ogni utilizzo.

Logitech Combo Touch per iPad Pro 12,9 pollici su Amazon

Su Amazon acquisti la fantastica e utilissima Logitech Combo Touch a soli 159,99 euro, invece di 229,99 euro. Compatibile con il modello di iPad Pro da 12.9 pollici, questo accessorio cambierà eccezionalmente l’utilizzo di questo dispositivo.

Usa la tastiera solo quando serve e con un pratico gesto potrai rimuoverla per leggere libri, articoli e tanto altro. Inoltre, grazie al pratico cavalletto posizionato sulla parte posteriore della cover potrai vedere film o, estendendolo completamente, anche scrivere e disegnare.

La digitazione è comoda e precisa grazie ai tasti ben distanziati e alla loro scorrevolezza. In più, il comodo trackpad è dotato di sensibilità su tutta la superficie. Concentrati su quello che stai scrivendo in un’atmosfera riservata e con poca luce grazie alla tastiera retroilluminata.

Non noterai alcuna differenza tra la tastiera del tuo laptop e questa. Anzi, Logitech Combo Touch è molto meglio. E con la fila intera di scelte rapide dedicate esclusivamente a iPadOS tutto sarà ancora più comodo e funzionale, facendoti risparmiare molto tempo.

Approfitta di questa preziosa offerta che trovi solo su Amazon. Metti nel carrello Logitech Combo Touch a soli 159,99 euro, invece di 229,99 euro, e trasforma il tuo iPad Pro 12.9 in un vero e proprio notebook da portare sempre con te. E con Cofidis puoi decidere di pagarla a rate al check out.

