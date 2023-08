Logitech Crayon: l'unica vera alternativa ad Apple Pencil ora a 56€

Hai un iPad e vorresti acquistare una Apple Pencil, ma non puoi spendere più di 100 euro? Ecco l’unica alternativa di valore che ti permette anche di risparmiare la metà del prezzo. Stiamo parlando di Logitech Crayon, una vera bomba esplosiva per scrivere, appuntare, disegnare e colorare sul tuo iPad. Oggi su Amazon la acquisti a un prezzo sensazionale. Mettila ora in carrello a soli 56,99 euro, invece di 89,99 euro.

Grazie a questa soluzione imbattibile hai un’alternativa perfetta alla Apple Pencil di ultima generazione. Infatti, questa penna digitale è dotata di tecnologia Apple Pencil. In pratica ti consente di creare, collaborare e apprendere istantaneamente mediante innumerevoli app. Il vantaggio è la sua forma. Infatti, il suo design leggermente piatto non le permette di rotolare quando la appoggi al piano di lavoro evitando così cadute rovinose.

Logitech Crayon: l’alternativa ad Apple Pencil super funzionale

Oltre a essere economica, Logitech Crayon è estremamente funzionale. Ecco perché si annovera tra le migliori alternative ad Apple Pencil. Con lei puoi annotare facilmente PDF e altri documenti, prendere appunti a mano, disegnare diagrammi, prototipi e altro ancora, creare e spuntare elenchi di cose da fare. Tutto in maniera naturale e senza paura di perdere nemmeno una riga o un dettaglio grazie alla precisione perfetta al pixel e al ritardo impercettibile.

Acquistala immediatamente a soli 56,99 euro, invece di 89,99 euro. A questo prezzo la trovi solo su Amazon per i clienti Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.