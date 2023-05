Logitech e iFixit collaborano per la riparazione fai da te

Al pari di quanto già fatto da Google e Samsung, anche Logitech ha deciso di collaborare con iFixit per la riparazione dei suoi dispositivi. A partire dalla prossima estate, infatti, i pezzi di ricambio e le batterie originali dei prodotti della nota azienda svizzera si potranno trovare all’interno dell’iFixit Logitech Repair Hub negli Stati Uniti.

Logitech e iFixt insieme per il fai da te

I primi prodotti compatibili saranno i mouse delle serie MX Master ed MX Anywhere. I ricambi saranno disponibili singolarmente o in kit di riparazione che includono anche gli strumenti necessari per la riparazione.

L’intento è quello di semplificare la disponibilità delle parti di ricambio, supportare la riparazione al di fuori del periodo di garanzia e cercare di estendere, per quanto possibile, il ciclo di vita dei suoi prodotti.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto dichiarato al riguardo da Prakash Arunkundrum, COO di Logitech.

I consumatori spesso faticano a trovare modi per riparare e allungare la vita del loro prodotto. […] Sono entusiasta di poter collaborare con iFixit per sviluppare design migliori e rendere più facile per i consumatori avere un’opzione di riparazione fai-da-te per prolungare la vita dei nostri prodotti.

Secondo un report citato dal colosso svizzero, si prevede che i rifiuti elettronici globali arriveranno a oltre 75 milioni di tonnellate entro il 2030, aggravati da alti tassi di consumo e gadget con opzioni di riparazione limitate. In virtù di ciò, Logitech sta altresì cercando di contrastare questo scenario, incoraggiando i suoi clienti a riparare e mantenere i loro dispositivi Logitech, piuttosto che condurli alla discarica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.