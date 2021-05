Logitech ERGO K860: la tastiera rivoluzionaria a prezzo WOW

Logitech ERGO K860 è in promozione su Amazon a soli 101,99€. Il ribasso del 18% produce uno sconto effettivo di 23,00€ che rende l'acquisto più conveniente.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

La tastiera wireless definitiva: Logitech ERGO K860

Dalla forma stravagante, la tastiera Logitech ERGO K860 non adotta questo design per distinguersi in tema di estetica, ma bensì per conferire alla digitazione una nuova vita. Disponibile nella colorazione nera è elegante e raffinata.

La forma curva rivoluziona quella che è l'ergonomia rendendo la scrittura fluida e naturale, dunque adatta a chi lavora quotidianamente al computer. Inoltre la presenza di un poggiapolsi imbottito supporta gli arti evitando quelli che sono i problemi di articolazione.

Dalla forma concava, i tasti giocano un ruolo fondamentale in quanto richiamano le dita in modo naturale rendendo la digitazione fluida e dinamica. Bastano pochi utilizzi per abituarsi alla disposizione degli stessi.

Per quanto riguarda il layout, invece, questo è di tipo QWERTY e ovviamente in italiano. La keyboard è poi completa di tutto e quindi sono presenti anche il tastierino numerico e tutti i tasti funzione F1-f12 corredati di scorciatoie.

Può essere regolata a proprio piacimento mediante i tastini posizionati al di sotto della struttura portate.

Come anticipato, infine, è di tipo wireless cioè non richiede alcuna cablatura. Il collegamento con il dispositivo avviene mediante ricevitore USB o utilizzando una connessione Bluetooth.

Le doppie batteria AAA assicurano un'autonomia di 24 mesi. La tastiera è compatibile con Android, iOS, Linux, ChromeOS, MacOS e Windows.

Logitech ERGO k860. Le doppie batteria AAA assicurano un'autonomia di 24 mesi. La tastiera è compatibile con Android, iOS, Linux, ChromeOS, MacOS e Windows.