Logitech ERGO M575, mouse con trackball al minimo storico (-21%)

Il Logitech ERGO M575 è in offerta su Amazon a 32,99€, con il 21% di sconto raggiunge il prezzo più basso di sempre sul noto ecommerce.

Grazie alla trackball integrata e alla particolare forma, questo mouse wireless ergonomico è un alleato fondamentale per chi lavora tante ore al giorno al PC. Il sistema trackball consente di muovere il puntatore del mouse senza compiere alcun movimento di polso, bensì lasciando scorrere il pollice sulla sfera. Ciò consente a muscoli e tendini di restare rilassati, senza subire lo stress causato da un mouse tradizionale.

L'ampia superficie consente di poggiare completamente la mano sul mouse e di avere tutte le dita in posizione corretta, il pollice per muovere il cursore con la trackball e indice e medio per i pulsanti e la rotella. Di fianco al tasto sinistro si trova un pratico selettore di DPI, che consente di regolare la sensibilità del cursore per muoversi sul PC con maggior precisione.

Oggi il Logitech ERGO M575 è disponibile in offerta su Amazon a 32,99€, uno sconto interessante per un prodotto di ottima qualità. Non manca la spedizione Prime e la possibilità di effettuare il reso gratuito entro 30 giorni dalla consegna.