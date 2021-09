Logitech ERGO M575: mouse con trackball in Super Offerta

Il Logitech ERGO M575 si trova in offerta su Amazon a 34,99€, con uno sconto del 17% e un risparmio effettivo di 7 euro rispetto al prezzo solito.

Il mouse ergonomico di Logitech è pensato per chi resta tante ore al giorno al PC e cerca una periferica che affatichi meno il polso e le mano. La trackball integrata consente di muovere il puntatore del mouse senza compiere alcun movimento di polso, bensì lasciando scorrere il pollice sulla sfera.

L'ampia superficie consente di poggiare completamente la mano sul mouse e di avere tutte le dita in posizione corretta, il pollice per muovere il cursore con la trackball e indice e medio per i pulsanti e la rotella. Di fianco al tasto sinistro si trova un pratico selettore di DPI, che consente di regolare la sensibilità del cursore per muoversi sul PC con maggior precisione.

Oggi Logitech ERGO M575 è disponibile in offerta su Amazon a 34,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna espressa entro 1-2 giorni lavorativi.