Logitech G G203: mouse da gaming a 21,69 euro (-47% su Amazon)

Puoi migliorare la tua esperienza di gioco con semplicità grazie a Logitech G G203: un veloce e personalizzabile mouse da gaming oggi disponibile su Amazon a soli 21,69 euro invece di 40,99, grazie allo sconto del 47% attivo sul listino.

Logitech G G203: un mouse da gaming economico, ma performante

Logitech G G203 è un mouse che mette insieme prestazioni, ergonomia e convenienza. Il suo sensore da 8000 DPI è ideale per avere un tracciamento preciso e reattivo ideale per qualsiasi tipo di gioco: grazie al software Logitech G Hub, inoltre, puoi personalizzare la sensibilità e passare rapidamente a 5 livelli diversi.

Una chicca è l’illuminazione Lightsync RGB allo scopo di aggiungere un tocco di stile alla tua postazione: avrai la facoltà di scegliere tra 16,8 milioni di colori tra effetti preimpostati o schemi personalizzati. Il tutto gestibile, anche questo, da software.

Il design ha invece una classica forma ergonomica per adattarsi alla forma delle tue mani, mentre i 6 tasti programmabili sono perfetti per accedere rapidamente alle funzioni che preferisci. I pulsanti primari sono dotati di tensionamento meccanico con molle in metallo: il mouse, invece, è in generale molto leggero perfetto per lunghe sessioni di gioco.

Semplice, ma efficace: Lightsync G G203 è il mouse da gaming che fa tutto quello che serve e non costa neanche troppo. Oggi è tuo a soli 21,69 euro.