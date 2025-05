Logitech G G920: la tua postazione da corsa definitiva

Per tutti gli amanti del gaming e in modo particolare dei giochi di corsa, questa è un’offerta davvero irrinunciabile: volante da corsa e pedali Logitech G G920 Driving Force su Amazon con il 50% di sconto. Porta l’adrenalina delle corse direttamente in camera tua!

3 ragioni per scegliere il volante da corsa e pedali Logitech G G920 Driving Force

Ritorno di forza realistico a doppio motore

Pedaliera reattiva a 3 pedali

Materiali premium e costruzione solida

Con il set Logitech G G920 Driving Force scateni il pilota che è in te

Il bello del volante da corsa e pedali Logitech G G920 Driving Force è che ti restituisce davvero un’esperienza di gioco completa e immersiva. Per tutti i titoli di guida (Formula 1, gran turismo, rally, ecc.) hai davvero la sensazione di guidare un’automobile da corsa. Il volante ha un design che simula in modo realistico le sensazioni che percepiscono i piloti durante le corse.

Inoltre puoi contare sul tastierino direzionale, le leve direttamente sul volante e i pulsanti della console così da avere un controllo totale in ogni fase del gioco. I pedali (acceleratore, freno e frizione) sono regolabili e realizzati in acciaio così da unire resistenza ma anche elevata sensibilità a ogni tua pressione.

Puoi fissare il volante da corsa Logitech G G920 Driving Force direttamente sulla scrivania davanti allo schermo così da ottenere un controllo stabile per un’esperienza di gioco davvero immersiva e realistica.

Ideale per chi…

Vuole passare al livello successivo nel sim racing

Gioca su Xbox Series X|S, Xbox One o PC

Ama le sensazioni vere di guida

Con la garanzia che solamente i prodotti Logitech possono dare, lo sconto del 50% sul volante da corsa e pedali G G920 Driving Force è un’offerta irresistibile. Per te, per i tuoi figli, ma anche come idea regalo per un compleanno o un’occasione importante.