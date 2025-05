Logitech G PRO 2: sconto WOW sul mouse da gaming wireless

Logitech G Pro 2 LIGHTSPEED è un fantastico mouse da gaming adatto per giocare con performance da professionista. Adatto sia a destrimani che a mancini, con fino a 4 pulsanti laterali magnetici personalizzabili, sensore da 44.000 DPI, oggi puoi acquistarlo a soli 89,99 euro invece di 145, con spedizione Prime inclusa.

Il design ambidestro modulare di questo mouse si adatta alla tua impugnatura con i pulsanti laterali magnetici da posizionare come vuoi per personalizzare la configurazione in base al tuo stile di gioco.

Tutto questo è gestito dal sensore HERO 2 con ben 44.000 DPI, il più preciso che puoi trovare in giro, capace infatti di rilevare ogni movimento con una fedeltà incredibile. La tecnologia wireless LIGHTSPEED è poi il segreto per godere di una connessione senza fili senza ritardi: avrai prestazioni da competizione vera.

Gli switch LIGHTFORCE uniscono la rapidità degli switch ottici alla sensazione tattile dei classici meccanici così da avere il clic perfetto ogni volta. L’autonomia della batteria è impressionante dato che arriva fino a 95 ore e si ricarica rapidamente via USB-C, anche mentre lo stai utilizzando.

Un mouse da gaming leggero, potente, personalizzabile e costruito per un livello professionale: acquista adesso il mouse Logitech G Pro 2 LIGHTSPEED a soli 89,99 euro invece di 145.