Logitech G Pro: il mouse dei professionisti eSport al minimo storico

Amazon sorprende tutti lanciando un’offerta incredibile su uno dei migliori mouse per videogiocatori professionisti. Stiamo parlando del Logitech G Pro, una periferica sviluppata in collaborazione con gli atleti di eSport dalle performance incredibili, proposto oggi al minimo storico di soli 40 euro scontato di oltre metà prezzo.

Mouse gaming Logitech G Pro: caratteristiche tecniche

Il mouse G Pro si caratterizza per numerosi aspetti che lo hanno reso uno dei dispositivi più apprezzati per il gioco competitivo. Prima tra tutte il design simmetrico, che garantisce un confort ottimale, seppur si adatta meglio alla mano destra. Questo è dovuto alla presenza dei due tasti laterali a sinistra, molto più accessibili con il pollice naturalmente. La rotella è realizzata in gomma ed è estremamente silenziosa e fluida. Per i tasti destro e sinistra Logitech ha naturalmente utilizzato degli switch meccanici in grado di resistere a 50 milioni di pressioni. Non manca, inoltre, il tensionamento meccanico dei tasti che garantisce una pressione sempre precisa e soprattutto reattiva. La dotazione comprende in totale 6 tasti completamente personalizzabili.

Naturalmente per quanto riguarda il sensore, Logitech ha optato per il migliore a disposizione, ovvero il nuovissimo sensore Hero da 26,500 DPI. Si tratta di un sensore ottico estremamente preciso e naturalmente con risoluzione personalizzabile a step di 50 attraverso il software G HUB. Il peso si ferma a soli 85 grammi il che consente movimenti rapidi e precisi. A completare la dotazione ci pensa l’illuminazione RGB completamente personalizzabile attraverso il software citato in precedenza. Da qui potrai registrare macro, selezionare fino a 5 livelli predefiniti della risoluzione e perfino creare nuovi effetti da zero per l’illuminazione. Si tratta di un mouse piuttosto semplice nell’estetica che punta tutto sulle prestazioni, rivolto a chi vuole portare al massimo i propri risultati in ogni gioco, in particolare negli sparatutto.

Grazie allo sconto del 51%, il Logitech G Pro può essere acquistato su Amazon a soli 39,99 euro per un risparmio di ben 42 euro sul prezzo di listino.