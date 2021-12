Logitech G Pro X Superlight a meno di 90 euro. Che BOMBA!

Quello che ti suggeriamo oggi è uno dei migliori (se non il migliore) mouse da gaming wireless attualmente sul mercato. Stiamo parlando del Logitech G Pro X Superlight, un mouse pensato esclusivamente per le performance e preferito da numerosi team di eSport, proposto oggi da Amazon a soli 90 euro.

Mouse gaming wireless Logitech G Pro X: caratteristiche tecniche

Il mouse ha un design essenziale, seppur curato, e una dotazione di tasti decisamente contenuta. Troviamo, infatti, esclusivamente i due clic destro e sinistro, una rotella tradizionale e due tasti laterali. Questa configurazione è stata scelta per ridurre ulteriormente il peso rispetto all’attuale G Pro Wireless, tanto da fermarsi a soli 63 grammi. Anche l’autonomia è stata notevolmente migliorata, passando da 50 a 70 ore di gioco, grazie anche alla rimozione dell’illuminazione RGB. Si tratta di un mouse pensato per la velocità, reattività e precisione che non lascia spazio a compromessi. Si rivolge a chi desidera una periferica al top dal punto di vista prestazionale. I piedini in PTFE senza additivi, stavolta di dimensioni maggiorate, consentono un movimento fluido e senza attrito.

Ad equipaggiare il mouse, naturalmente c’è il top di gamma dei sensori Logitech: l’Hero 25K. Si tratta dell’ultima revisione della soluzione personalizzata che offre una risoluzione di addirittura 25.600 DPI. Presente la compatibilità con Powerplay, il sistema di ricarica wireless che, attraverso l’apposito tappetino, permette di ricaricare il mouse mentre si gioca. All’interno della confezione vengono forniti anche dei grip adesivi aggiuntivi, che garantiscono una presa migliorata. Ovviamente il mouse è perfettamente compatibile con il Logitech G HUB che consente di personalizzare i livelli di risoluzione e le funzionalità di ogni tasto. Per i clic destro e sinistro sono stati applicati degli interruttori meccanici in grado di garantire 50 milioni di pressioni.

Grazie ad uno sconto del 35%, il nuovo Logitech G Pro X Superlight è disponibile su Amazon a soli 89,99 euro per un risparmio di ben 57 euro sul prezzo di listino.