Logitech G PRO X SUPERLIGHT è il mouse wireless con 25K DPI per gaming

Il mouse che supera le aspettative. Se vuoi liberarti di cavi e cavetti senza fare a meno della affidabilità e della bassa latenza, con il Logitech G PRO X SUPERLIGHT hai tutto a portata di mano… Letteralmente! Questa periferica geniale è studiata appositamente per il gaming e non ti fa perdere un attimo.

Logitech G PRO X SUPERLIGHT, il mouse wireless che dice sì al gaming

Quando si parla di gaming è facile preferire delle periferiche che siano cablate ma Logitech G PRO X SUPERLIGHT cambia le carte in regola una volta e per tutte. Con questo mouse sulla scrivania non hai ritardi e non hai problemi di connessione, anzi, le tue prestazioni non fanno altro che migliorare.

Si collega al tuo PC direttamente con il suo micro ricevitore USB e non ti fa dubitare neanche un secondo della sua potenza. Punto saliente è il sensore ottico da 25.600 DPI per movimenti che superano la fluidità suprema. Naturalmente i movimenti vengono rilevati su diverse superfici senza se e senza ma.

Hai a disposizione 5 pulsanti che programmi attraverso il software e un prodotto che è ergonomico sono tutti i punti di vista. Conta che anche il peso è ridotto al minimo con i suoi 63 grammi.

Se questo non è sufficiente, lasciati ammaliare dalla batteria e dalla sua autonomia: 70 ore di utilizzo con una sola carica.

Collegati subito su Amazon dove lo sconto del 29% è l’occasione che stavi aspettando per l’acquisto del tuo straordinario Logitech G PRO X SUPERLIGHT a soli 126€.

