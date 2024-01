Logitech G203: mouse da gaming a 8000 DPI in SUPER OFFERTA Amazon

Vuoi un ottimo mouse da gaming personalizzabile senza spendere troppo? Il Logitech G203 è la risposta che cercavi: oggi puoi averlo su Amazon a soli 21,16 euro contro i 40,99 euro del listino. Scoprirai un mouse completo, ultrapreciso e dal design avveniristico con la sua illuminazione RGB.

Logitech G203: il mouse da gaming che cercavi

Con un sensore da 8.000 DPI, questo mouse risponde con precisione a ogni tuo movimento, offrendoti un controllo totale sul campo di gioco. Naturalmente, puoi anche cambiare le impostazioni DPI in base alle tue preferenze. Utilizzando il software per gaming Logitech G Hub, puoi scegliere tra 5 diversi livelli DPI, adattandoli alle tue esigenze specifiche. Questa flessibilità ti consente di passare facilmente da un livello all’altro, garantendo una risposta precisa e reattiva in ogni situazione di gioco.

Il mouse è dotato del sistema LIGHTSYNC RGB, che porta il tuo setup di gioco al livello successivo con colori vivaci e brillanti. Con oltre 16,8 milioni di colori personalizzabili, puoi creare l’atmosfera perfetta per la tua esperienza di gioco. Installa il software Logitech G Hub per accedere a una vasta gamma di colori e animazioni preimpostati o sperimentare creando i tuoi schemi di illuminazione unici.

Il design classico del mouse è stato testato e approvato dai giocatori. Con un layout intuitivo a 6 pulsanti e una forma da gaming comprovata nel tempo, offre un comfort superiore e un controllo preciso. Ogni pulsante può essere personalizzato attraverso il software Logitech G Hub, consentendoti di ottimizzare le operazioni per adattarsi al tuo stile di gioco unico.

I pulsanti primari del mouse sono dotati di tensionamento meccanico con molle in metallo robuste. Questa caratteristica garantisce la massima affidabilità, prestazioni elevate e una sensazione di maneggevolezza superiore. Ogni clic è responsivo e definito, offrendo un vantaggio competitivo in ogni situazione di gioco.

Il mouse da 8.000 DPI di Logitech G rappresenta un’opzione eccellente per i giocatori che cercano un dispositivo preciso, personalizzabile e confortevole. Sperimenta il gaming in modo nuovo e migliorato con questo mouse all’avanguardia: tutto questo a soli 21,16 euro.

