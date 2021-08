Logitech G305: mouse wireless in super sconto (-29%) | Offerte Amazon

Il Logitech G305 LIGHTSPEED si trova in offerta su Amazon a 43,99€, lo sconto è del 29% e corrisponde ad un risparmio di ben 18 euro.

La serie G del brand elvetico produce periferiche e accessori dedicati al mondo del gaming, oggi va in sconto uno dei mouse da gioco dal miglior rapporto qualità/prezzo. Si tratta del Logitech G305, un mouse wireless dotato di sensore HERO 12K da 12.ooo DPI, con un'ottima autonomia e un design ergonomico.

Per alimentare questo Logitech G305 è sufficiente installare una batteria di tipo AA in grado di durare per oltre 250 ore, non è necessario munirsi di alcun cavo di ricarica. Il sensore Logitech consente la massima efficienza energetica, fino a 10 volte superiore rispetto ad altri mouse della stessa fascia di prezzo.

Il mouse si connette al PC tramite l'apposito ricevitore a 2.4 GHz incluso in confezione, scaricando il software dedicato è possibile gestire i DPI ed impostare i tasti programmabili.

Oggi il mouse Logitech G305 LIGHTSPEED è disponibile in offerta su Amazon a 43,99€, con consegna senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.