Logitech G355: il nuovo modello delle cuffie al minimo storico

Il Black Friday in anticipo sta portando al loro minimo storico un bel po’ di prodotti, alcuni dei quali decisamente interessanti. Tra questi ci sono senza dubbio le Logitech G335, ultima revisione del modello entry-level della società che fanno del rapporto qualità prezzo il loro punto di forza.

Cuffie gaming Logitech G335: caratteristiche tecniche

Il design è completamente rinnovato, molto più moderno, che unisce eleganza l’eleganza del nero ai colori sgargianti della fascia reversibile. Prima novità, infatti, del nuovo modello è la fascia per la testa adesso regolabile e lavabile. Questo consente di raggiungere un confort ottimale adattando le cuffie perfettamente alle proprie esigenze. Mantengono due grandi padiglioni ergonomici, imbottiti con memory foam traspiranti per una massima comodità senza sudorazione. Molto comodo il microfono flip-to-mute che consente di attivare la modalità muto semplicemente rivolgendolo verso l’alto. Non manca una pratica rotella posta direttamente sul padiglione per gestire rapidamente il volume senza interrompere l’azione di gioco. Dal punto di vista funzionale c’è tutto il necessario per godere al meglio delle proprie partite.

Tuttavia, la ragione per cui si utilizzano le cuffie è naturalmente l’esperienza sonora, settore in cui Logitech vanta un forte know-how. Le G335 montano due driver da 40mm in grado di garantire un suono pieno e ricco di dettagli. Questo aiuta sensibilmente soprattutto nei giochi dove l’audio svolge un ruolo fondamentale come gli sparatutto, in cui capire in anticipo la provenienza dell’avversario rappresenta un vantaggio assoluto. La connessione avviene tramite jack da 3,5mm, il che consente di utilizzarle praticamente con ogni dispositivo. Le cuffie, infatti, sono compatibili con PC, Nintendo Switch, dispositivi mobili e tutte le console di vecchia e nuova generazione come Xbox Series XS e Play Station 5.

Grazie ad uno sconto del 35%, le Logitech G335 possono essere acquistate su Amazon a soli 39,99 euro, prezzo più basso mai registrato fino ad ora.