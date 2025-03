Logitech G402: mouse da gaming al minimo storico (-47%)

Logitech G402 è un mouse da gaming leggero, preciso, con ben 8 pulsanti programmabili e soprattutto molto veloce. Oggi è in offerta su Amazon con un fantastico 47% di sconto che ti permette di pagarlo soltanto 42,33 euro invece di 79,99, con spedizione Prime e disponibilità immediata.

Logitech G402: le caratteristiche del mouse da gaming

Il Logitech G402 è dotato del Fusion Engine che permette al mouse di offrire un tracciamento ad alta velocità fino a 500 IPS per movimenti fluidi e precisi in ogni situazione, anche la più frenetica.

Gli otto pulsanti programmabili ti danno modo di personalizzare i comandi in base al tuo stile di gioco, con la possibilità di assegnare azioni rapide e macro direttamente sul mouse. Perfetto dunque da usare con FPS, MOBA o altri generi competitivi, hai la possibilità di regolare i DPI al volo scegliendo tra quattro livelli fino a 4.000 DPI.

Con una frequenza di aggiornamento di 1 ms, inoltre, ogni movimento viene trasmesso al gioco senza ritardi per darti un vantaggio in ogni duello. Dal design leggero ed ergonomico, merito delle impugnature in gomma e dei piedini a basso attrito, avrai sessioni di gioco comode e senza affaticamento. Acquistalo ora a soli 42,33 euro invece di 79,99.