Logitech G502 HERO: mouse premium venduto a soli 49€ su Amazon

È abbastanza risaputo che uno dei marchi di accessori per PC più blasonati sia Logitech, tuttavia spesso alta qualità fa rima con prezzi alti. In questo caso vogliamo parlarvi di un prodotto che va spesso in promozione, ma che raggiunge sempre prezzi intriganti come questo che vi andiamo a mostrare a breve. Stiamo parlando del Logitech G520 HERO il cui prezzo di listino di 92,99 euro scende fino a quota 49,99 euro grazie allo sconto del 46%. Non si tratta del suo minimo storico, ma di una cifra molto vicina a esso.

Mouse Logitech G502 HERO: caratteristiche principali

Il mouse Logitech G502 HERO presenta un design studiato appositamente per ridurre l’affaticamento anche dopo lunghissime sessioni di gioco. Presenta, poi, ben 11 tasti programmabili attraverso il software GHub, posizionati in modo da garantire un facile accesso. Una delle caratteristiche più interessanti del mouse è l’infinite scroll, che permette di liberare la rotellina per ottenere uno scrolling continuo. Il sensore utilizzato è l’Hero, top di gamma dell’azienda da ben 25.600 DPI. Questo è in grado di rilevare il movimento a grandezze inferiori al micrometro e tracciare spostamenti più piccoli di un milionesimo di metro con estrema precisione.

Presente anche la tecnologia Logitech G LIGHTSYNC che ‎offre un’illuminazione RGB completamente‎ personalizzabile, sincronizzabile anche con il vostro stile di gioco e programmabile tramite il software Logitech G Gaming. Non manca anche il sistema di tensionamento a molla metallica ‎integrata ai pulsanti sinistro e destro del mouse per un clic preciso e un comando rapido e il sistema di regolazione del peso tramite 6 pesi per rendere l’utilizzo più personale possibile. In poche parole potrete regolare il vostro stile di gioco aggiungendo fino a cinque pesi da 3,6 g per una configurazione personalizzata di peso e bilanciamento.

Cosa state aspettando? Il Logitech G520 HERO è un mouse di categoria premium venduto al prezzo di un medio gamma. Solo per oggi può essere vostro a soli 49,99 euro che equivale a uno sconto del 46% sul prezzo di listino. Vi ricordiamo, infine, che le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.