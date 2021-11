Logitech G733: le cuffie gaming wireless professionali in sconto

Quello che ti suggeriamo oggi rappresenta uno dei migliori set di cuffie wireless da gaming, utilizzate anche da streamer e professionisti. Si tratta delle Logitech G733 Lightspeed, eredi delle già ottime Logitech G635, che sfruttano la connessione Lightspeed esclusiva di Logitech, disponibili a soli 120 euro su Amazon.

Cuffie gaming wireless Logitech G733: caratteristiche tecniche

La nuova proposta di Logitech, seppur fedele alla qualità portata fino ad oggi sul mercato, si differenzia dalla precedente gamma sotto quasi ogni punto di vista. Partendo dal design ritroviamo una struttura nettamente alleggerita, così da ridurre in maniera considerevole il peso sulla testa. Le nuove G733 pesano solo 278 grammi, circa 70 grammi in meno rispetto al precedente modello. Questo è dovuto in particolare all’archetto che abbandona la similpelle e il memory foam, in favore di un sistema autoregolante. Troviamo, infatti, una fascia elastica double face e intercambiabile. Decisamente più semplice da pulire e resistente all’usura. I padiglioni mantengono l’imbottitura in memory foam, ma stavolta con un rivestimento a nido d’ape decisamente più traspirante.

Migliora il microfono, staccabile, che stavolta sfrutta la tecnologia Blue VO!CE per una resa vocale senza precedenti. Tuttavia, a fare la differenza sono le prestazioni audio, aspetto su cui Logitech ha lavorato davvero tanto. Le nuove cuffie, infatti, ospitano i driver G Pro da 40mm utilizzati anche sulle G PRO X dai videogiocatori professionisti. Non manca, inoltre, il supporto al software G HUB che consente di scegliere non solo tra i vari profili predefiniti per ogni singolo gioco, ma dispone di un equalizzatore di livello professionale per adattare l’ascolto alle proprie esigenze. Da qui è anche possibile personalizzare l’illuminazione RGB a 16 milioni di colori. Ottima la batteria che garantisce ben 29 ore di autonomia con una singola ricarica. Nella loro fascia di prezzo si tratta sicuramente di uno degli headset più validi per chi desidera liberarsi dei cavi, ma senza rinunciare in alcun modo alle prestazioni.

Grazie ad uno sconto del 23%, le Logitech G733 Lightspeed possono essere acquistate su Amazon a soli 119,99 euro.