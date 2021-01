Una tastiera tra le migliori della categoria per chi ogni giorno trascorre molto tempo alla scrivania dedicando gran parte della giornata alla scrittura: non a caso Logitech K280e Pro è particolarmente apprezzata dagli addetti ai lavori. Oggi è acquistabile su Amazon con uno sconto del 31% sul prezzo di listino.

Logitech K280e Pro: sconto 31% sulla tastiera

Si tratta di una periferica cablata che si connette direttamente alla porta USB del computer sollevando dall’obbligo di cambiare o ricaricare periodicamente la batteria. La scheda tecnica parla di una resistenza a 10 milioni di battiture, dopo anni di utilizzo in redazione non abbiamo mai incontrato alcun problema. È dotata di rivestimento UV sui singoli tasti per evitare che lettere e numeri scompaiano con l’usura (confermiamo l’efficacia) ed è a prova di schizzo.

Sulla parte superiore di Logitech K280e Pro una serie di tasti funzione, sotto un’area che torna utile per appoggiare il palmo durante l’utilizzo. Tra gli altri punti di forza il profilo ribassato dei tasti e l’escursione ridotta che garantiscono una scrittura fluida e silenziosa. Insomma, un must have, oggi disponibile su Amazon al prezzo di soli 17,99 euro invece di 25,99 euro come da listino. Praticamente regalata.