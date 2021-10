Logitech K380: la regina delle tastiere Bluetooth in offerta

Quella che ti proponiamo oggi è una delle tastiere più compatte e versatili attualmente disponibili sul mercato. Si tratta della Logitech K380, una piccola tastiera Bluetooth multidispositivo pensata per la produttività, ma comoda da trasportare ovunque.

Tastiera Bluetooth K380: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto minimale, ma ricercato per offrire il maggiore confort possibile durante l’utilizzo. Presenta, infatti, un layout italiano completo con tasti concavi per semplificare la digitazione e soprattutto silenziosi, così da ridurre le distrazioni durante l’attività. Molto interessante la possibilità di cambiare al volo il layout tra classico e Mac. Sul fronte della compatibilità, infatti, la tastiera non ha rivali. È compatibile praticamente con qualsiasi sistema operativo desktop e mobile, così da adattarsi ad ogni esigenza. Il maggiore vantaggio, tuttavia, risiede nella connettività.

Il Bluetooth consente di connettere contemporaneamente 3 dispositivi. Attraverso i tasti dedicati, è possibile switchare rapidamente da un dispositivo all’altro senza dover ripetere l’accoppiamento. Si tratta di una soluzione indispensabile per i professionisti che necessitano di lavorare su macchine diverse simultaneamente. Trattandosi di un dispositivo wireless, un aspetto cruciale è naturalmente l’autonomia. In questo caso Logitech ha optato per due batterie AA che riescono a garantire una durata di ben 2 anni. Nel complesso si tratta di un dispositivo piuttosto essenziale, ma che fornisce tutte le funzionalità necessarie per ottimizzare il proprio lavoro. In particolare, il cambio di layout con riconoscimento automatico dei dispositivi rappresenta una manna per chiunque debba lavorare su piattaforme diverse.

Grazie ad uno sconto del 26%, la Logitech K380 nella variante Blu può essere acquistata su Amazon a soli 34,99 euro per un risparmio di 12 euro sul prezzo di listino.