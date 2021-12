Logitech K380: la tastiera wireless più amata

Tra le tastiere wireless più amate sul mercato la Logitech K380 regna suprema. Questo gioiellino, infatti, non solo è comodissimo da utilizzare ma vanta al suo interno tante piccole caratteristiche che la fanno primeggiare sul resto del mercato. In promozione su Amazon hai l'occasione di testarla con mani tue a spartire da soli 26,99€. Io se fossi in te prenderei questa occasione al volo anche perché, detto francamente, io ti sto scrivendo proprio da questo prodotto e mi trovo una favola!

Le spedizioni sono ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia se possiedi un abbonamento Prime.

Logitech K380: una tastiera veramente fantastica

Il suo svantaggio principale è che non prevede un sistema di retroilluminazione ma se conti che questo è l'unico “con” che trovi in questa tastiera, ti rendi subito conto che è unica nel suo genere. Con una dimensione super portatile ma allo stesso tempo comodissima da utilizzare senza limiti, la Logitech K380 ti stupisce dal primo momento. È disponibile in diverse colorazioni che puoi adattare alla tua personalità quindi non porti limiti.

A tua disposizione ti mette un layout QWERTY italiano dotato di tutto e di più perché non solo trovi i tasti funzione F1-F12 ma anche dei collegamenti rapidi che con un click ti fanno gestire la riproduzione musicale e tanto altro ancora.

Caratteristica sensazionale di questa tastiera è che completamente wireless, ovviamente ma anche che è multidispositivo. Infatti hai ben tre tasti di switch che ti consentono di utilizzarla con tre dispositivi differenti alla volta.

In termini di autonomia non devi preoccuparti: con delle semplice batteria vai avanti mesi e mesi.

Acquista subito la tua Logitech K380 su Amazon a partire da 26,99€. La ordini e la ricevi in uno o due giorni con Prime attivo.