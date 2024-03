Logitech K380: la tastiera multidispositivo ECONOMICA e compatta

Amazon ha confezionato un’offerta davvero speciale per migliorare la tua produttività e il tuo intrattenimento. Oggi la Tastiera Logitech K380 è tua a soli 28,55 euro, invece di 58,99 euro. Si tratta di un’occasione unica. Approfittane subito. Questa è una promozione a tempo che potrebbe terminare velocemente.

Scegli il risparmio assicurato con Amazon. Non lasciarti scappare questa occasione. Tra l’altro hai anche un vantaggio importante se sei cliente Prime. Si tratta della consegna gratuita inclusa nel prezzo. In pratica ti arriverà direttamente a casa tua in 1 o 2 giorni dalla conferma dell’ordine.

Logitech K380: tastiera essenziale per tutti i giorni

Con la Tastiera Logitech K380 puoi fare veramente di tutto e in totale comodità. Connettila con 3 dispositivi grazie alla sua tecnologia Bluetooth ed Easy Switch. Compatibile con Windows, Mac, ChromeOS, Android, iOS e iPadOS, la connetti in un attimo ed è subito pronta all’uso.

I suoi tasti sono ben distanziati per assicurare una digitazione comoda e veloce. Essendo estremamente compatta la porti sempre con te senza alcuna difficoltà e la utilizzi anche su spazi ridotti. La sua batteria ha una durata di circa 2 anni. Cosa stai aspettando? Questo è un vero e proprio affarone.

Acquistala adesso a soli 28,55 euro, invece di 58,99 euro. Approfitta subito di questo sconto a tempo dedicato a tutti i clienti Prime. Se ancora non ti sei iscritto al servizio ti consigliamo di attivare subito la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.