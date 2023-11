Logitech K380 ti conquista, colorazione BIANCA e sconto da FAR PAURA

Se c’è una tastiera che ha rubato il cuore di migliaia di utenti, quella è la Logitech K380. Il successo di questa periferica è disarmante e se anche tu non riesci a togliertela dalla testa, non ne fare assolutamente a meno. Bella, piccola e compatta ma senza compromessi: sulla scrivania sta una meraviglia e se ne hai bisogno, la porti anche in giro.

Non te la perdere in colorazione bianca, la più ambita, ad appena 41€ grazie allo sconto del 30% che ti strizza l’occhio. La trovi proprio su Amazon quindi apri la pagina e completa l’ordine.

Delle spedizioni non ti preoccupare, come sempre sono gratuite e veloci con i servizi Prime attivi.

Logitech K380: la piccola tastiera dal potenziale enorme

Le dimensioni sono compatte ma ha tutto ciò che ti occorre per un utilizzo fluido e senza fronzoli. Logitech K380 è una tastiera che non si dimentica facilmente e sì, ha i tasti tondi e forse ti ci devi abituare i primi giorni ma poi non ne fai mai più a meno.

La colleghi al tuo dispositivo con il Bluetooth ed entra subito in funzione. Ti dico fin da subito che è multidispositivo quindi puoi connetterla a tre prodotti in contemporanea e passare da uno all’altro con gli appositi tasti in alto a sinistra.

Layout QWERTY italiano, tasti funzione e anche per gestire la riproduzione musicale con un solo gesto.

Per quanto riguarda l’autonomia, questa è una seconda caratteristica chiave. Funziona con due semplici batterie che trovi già in confezione. Una volta che le inserisci hai fino a 24 mesi di utilizzo ma non ti preoccupare, si rivelano anche di più se ti ricordi di spegnerla quando non la utilizzi!

Che altro dirti, questo gioiellino è amato da tutti e un motivo ci sarà. Pronto a trovare i tuoi pregi preferiti?

Collegati al volo su Amazon dove puoi acquistare la tua Logitech K380 a soli 41€ grazie allo sconto del 30% in corso.

Le spedizioni sono gratuite e veloci.

