Logitech K400 Plus: la tastiera wireless all-in-one al minimo storico

Torna in offerta al minimo storico una delle tastiere wireless compatte più apprezzate di sempre. Stiamo parlando, ovviamente, della Logitech K400 Plus, la periferica di dimensioni ridotte perfetta per qualsiasi utilizzo, dal PC alla smart TV, ad un prezzo semplicemente imperdibile.

Tastiera wireless Logitech K400 Plus: caratteristiche tecniche

La K400 Plus è una tastiera all-in-one che integra tutte le funzionalità di cui si potrebbe avere bisogno. Offre un layout completo italiano con doppia funzione grazie al tasto FN in basso a sinistra. È presente anche un comodo trackpad che consente le medesime caratteristiche di quelli installati sui laptop. È possibile effettuare il clic sinistro direttamente dalla superficie, anche se non mancano due tasti fisici dedicati. Possiede le gesture, comode soprattutto durante la navigazione web. Presenti addirittura i tasti multimediali dedicati per la gestione della musica. Si tratta inoltre di un dispositivo plug and play, che non richiede quindi alcuna installazione driver o software di terze parti.

Ottima la dotazione, infatti, che include un connettore Unifying, tecnologia esclusiva di Logitech che consente di collegare fino a 6 periferiche con un singolo dongle USB. Naturalmente, trattandosi di un dispositivo wireless, l’aspetto cruciale è rappresentato dall’autonomia. In questo caso Logitech ha optato per due batterie AA incluse in confezione, che forniscono un funzionamento di ben 18 mesi. Non manca, infatti, la modalità di standby automatico che spegne il dispositivo dopo un periodo prolungato di inutilizzo. Grazie al tasto on/off, però, è possibile addirittura prolungare ulteriormente la vita utile delle celle. La compatibilità include praticamente tutti i sistemi operativi desktop, inclusi Linux e Chrome OS, e perfino Android attraverso un collegamento OTG a smartphone e tablet. Con un raggio di 10 metri, la K400 Plus è una delle tastiere più comode e pratiche da utilizzare da qualsiasi postazione: dalla scrivania al divano.

Grazie ad uno sconto del 50%, la Logitech K400 Plus può essere acquistata su Amazon a soli 22,99 euro, prezzo più basso mai registrato.