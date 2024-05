Logitech K400 Plus: -54% sulla tastiera wireless con touchpad

Segnaliamo l’offerta a tempo di Amazon che taglia a meno della metà il prezzo di Logitech K400 Plus, la tastiera wireless con touchpad perfetta in ogni situazione, anche sul divano. Lo sconto del 54% la rende un affare da cogliere al volo. L’affidabilità e la qualità sono quelle garantite da uno dei marchi leader del settore, come testimonia il voto medio (4,5/5 stelle) assegnato dalle migliaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce da chi ha già avuto modo di metterla alla prova.

Meno di metà prezzo per Logitech K400 Plus (-54%)

È dotata di pulsanti per i controlli multimediali, così da risultare perfetta per l’interazione con i televisori e con altri dispositivi per lo streaming. Nella confezione ci sono le batterie per l’alimentazione (l’autonomia è molto elevata) e l’adattatore USB necessario per la sincronizzazione. La compatibilità garantita con tutti i sistemi operativi. Per conoscere altri dettagli su caratteristiche e funzionalità rimandiamo alla pagina dedicata.

Grazie alla promozione in corso, oggi hai la possibilità di acquistare la tastiera wireless Logitech K400 Plus nella colorazione Nero (visibile in queste immagini) al prezzo finale di soli 26,99 euro, con uno sconto del 54% rispetto al listino ufficiale. È meno della metà. Come scritto in apertura, si tratta di un’offerta a tempo e non sappiamo fino a quando rimarrà online.

Per gli abbonati Prime c’è poi la possibilità di contare sulla consegna gratuita prevista in un paio di giorni nel caso di ordine immediato. Sia la vendita che la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, senza passare da intermediari.