Logitech K780 è la tastiera che hai sempre voluto (-25%)

Acquistare una tastiera funzionale è semplicissimo soprattutto se ti affidi a un marchio come Logitech. Uno dei suoi prodotti di punta è proprio in offerta al Black Friday 2021 su Amazon. Di quale si tratta? Ovviamente della K780 che ti permette di avere tutto sotto mano in maniera eccezionale. Grazie al ribasso del 25% te la porti a casa con appena 77,90€ e se ti sembrano esagerati, credimi, valgono fino all'ultimo centesimo.

Come sempre le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Logitech K780: cosa ti nasconde questa tastiera

Bella è bella, ma è anche funzionale. E' vero, l'estetica non è tutto quando si acquista un prodotto ma ahimè, una tastiera con un design grazioso sulla scrivania fa sempre la sua grande figura. Ciononostante non ti devi preoccupare perché non ti sto presentando la Logitech K780 solo per questo motivo, ma perché credo che sia davvero una delle migliori sul mercato.

Disponibile in colorazione nera sulla parte superiore presenta una scanalatura integrata con cui puoi tenere in posizione verticale smartphone, tablet e tutto ciò che ti serve. Questa features è indispensabile dal momento che la stessa è compatibile anche con questi dispositivi. Ciò significa che puoi utilizzarla per scrivere praticamente ovunque.

La connetti mediante il micro ricevitore USB o sfruttando il Bluetooth ed è subito pronta per te. Inoltre può essere collegata a tre device in contemporanea e con gli appositi tasti di switch passi da uno all'altro.

La batteria? Con due semplici pile AAA hai fino a 24 mesi di autonomia.

Ps: è presente il LED per il bloc maiusc.

Acquista subito la tua Logitech K780 su Amazon a soli 77,90€.

