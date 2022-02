Logitech K780: la tastiera wireless ibrida con stand al minimo storico

E se ti dicessi che puoi avere una tastiera letteralmente perfetta per ogni tuo dispositivo? Sto parlando della Logitech K780, una tastiera Bluetooth multidispositivo che integra uno stand dedicato ai dispositivi mobili, ideale soprattutto per l’utilizzo professionale disponibile oggi al minimo storico su Amazon per soli 70 euro.

Tastiera Wireless/Bluetooth Logitech K780: caratteristiche tecniche

La tastiera ha un design estremamente sottile e compatto, ma non rinuncia ad un layout completo che include il tastierino numerico, rigorosamente in italiano. La superficie dei tasti è concava e la digitazione risulta estremamente confortevole e altrettanto silenziosa. Quest’ultimo aspetto contribuisce a lavorare senza alcuna distrazione. Non mancano i comandi multimediali in seconda funzione che permettono di gestire musica e forniscono un rapido accesso a diverse funzioni. La tastiera è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi sia desktop che mobili come Windows, Mac OS, Linux, Android e iOS. La legenda, infatti, riporta i simboli non solo di Windows, ma anche del sistema operativo Apple per la massima flessibilità di esercizio.

La soluzione di Logitech dispone di due modalità di connessione. La prima è attraverso il dongle Unifying incluso in confezione, che consente di collegare fino a 6 dispositivi compatibili contemporaneamente. La seconda è attraverso il modulo Bluetooth integrato nella tastiera. Questo consente di collegare la periferica a 3 dispositivi contemporaneamente con la possibilità di switchare rapidamente dall’uno all’altro. Si tratta di una soluzione ideale per i professionisti che necessitano di lavorare contemporaneamente su più macchine. L’alimentazione è data da due batterie AAA preinstallate che forniscono un’autonomia di ben 24 mesi. Un prodotto decisamente versatile adatto a qualsiasi utilizzo, rivolto soprattutto all’ambiente lavorativo, ma ideale da tenere a casa per qualsiasi attività.

Grazie ad uno sconto del 33%, la Logitech K780 è disponibile su Amazon a soli 69,99 euro per un risparmio di ben 34 euro sul prezzo di listino.

