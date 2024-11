Logitech Keys-To-Go 2: tastiera Bluetooth da portare in giro (-37%)

Se vuoi trasformare il tuo tablet in un vero e proprio laptop sappi che da oggi è possibile grazie a un accessorio di cui non fare a meno. Sto parlando proprio del Logitech Keys-To-Go 2, un due in uno che ti permette di avere una custodia ma anche una tastiera Bluetooth a tua completa disposizione. Compatibile con diversi dispositivi, è imbattibile. Puoi acquistarla a soli 59,90€ su Amazon con uno sconto del 37% che rende il prezzo imbattibile, aggiungila subito al tuo carrello.

Logitech Keys-To-Go 2, la tastiera Bluetooth da abbinare a qualsiasi dispositivo

In apertura di articolo ti ho parlato di tablet ma in realtà questa tastiera Bluetooth la puoi collegare e connettere a qualunque device tu abbia. La compatibilità è così elevata da non aver problemi con sistemi come Windows, Android, Linux, Mac OS, iPad e iPhone oltre ad essere compatibile anche con Apple TV. Apri il Bluetooth e collegati una volta sola per averla sempre disponibile e utilizzarla fin quando ne hai bisogno.

È super portatile con questo design dalle dimensioni compatte e dalla cover inclusa che ti permette di infilarlo nello zaino o nella borsa senza aver paura di poterla rovinare. Quando ti serve la tiri fuori, la apri ed è subito disponibile per offrirti una tastiera completa.

Il layout è quello QWERTY italiano quindi la digitazione risulta fluida e naturale. In più non mancano all’appello i tasti funzione con cui puoi anche gestire la riproduzione multimediale diversi aspetti del tuo dispositivo con un solo tocco.

Se tutto questo non è sufficiente, sappi che è anche multidispositivo e che hai a disposizione una batteria con autonomia da 3 anni. Cosa stai ancora aspettando?

A soli €59,90 su Amazon, la Logitech Keys-To-Go 2 è la tastiera Bluetooth da acquistare con un click solo. Approfitta immediatamente dello sconto del 37% un dato online e completa l’acquisto al più presto.

Delle spedizioni Non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con un abbonamento Prime.