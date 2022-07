Logitech Keys-To-Go: sottile e leggera in super sconto Prime Day 2022

Logitech Keys-To-Go è la premiata tastiera ultra portatile comoda, leggera e resistente. Un valido alleato da avere sempre con sé nello zaino o in borsa.

Con il Prime Day 2022 metti nel carrello Logitech Keys-To-Go a soli 39,99 euro, invece di 69,99 euro. Un ottimo sconto del 43%! Come dire di no a uno degli accessori che non dovrebbe mai mancare a nessuno.

Se ami scrivere con la comodità di una tastiera allora questo è l’accessorio giusto per il tuo tablet. Tanti piccoli accorgimenti la rendono un vero e proprio prodotto premium a un prezzo scontatissimo.

Logitech Keys-To-Go: impermeabile e silenziosa è l’affare utile del Prime Day 2022

Scegli un prodotto utile, capace di migliorare il tuo lavoro e il tuo svago. Logitech Keys-To-Go è la tastiera portatile per eccellenza. Sottilissima, la puoi mettere in qualsiasi posto senza ingombrare ed è anche impermeabile e silenziosa.

Compatibile con tutti i prodotti Apple, ha anche incluso nella confezione il pratico supporto fisico per iPhone e iPad. E con i tasti di scelta rapida iOS sarai sempre connesso con estrema comodità al tuo mondo Apple.

Non perdere questa occasione prima che finisca in sold out. Acquista Logitech Keys-To-Go a soli 39,99 euro, invece di 69,99 euro. È un prezzo Prime Day 2022.

Ricorda che solo chi è abbonato al servizio Amazon Prime può beneficiare di questi sconti esclusivi. Quindi iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.