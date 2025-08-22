Logitech Lift Left per mancini in super promo: ergonomia a metà prezzo

Logitech Lift Left è un mouse ergonomico verticale pensato appositamente per mancini. Con design verticale che riduce la tensione muscolare favorendo una postura più naturale e clic silenziosi che lo rendono perfetto anche per ambienti condivisi e tranquilli oggi puoi portartelo a casa in offerta a 56,90 euro invece di 81,99.

Le caratteristiche del mouse verticale Logitech

Il mouse ha una forma inclinata a 57 gradi che ti invita a cambiare posizione, rilassare il polso e adottare una postura più naturale dell’avambraccio, così da ridurre la tensione e aumentare la concentrazione anche dopo lunghe ore di lavoro.

Al resto ci pensano la presa morbida e il supporto sagomato per il pollice, con clic silenziosi e SmartWheel per lo scorrimento fluido delle finestre. Posizionamento intuitivo invece per i quattro pulsanti personalizzabili per avere ogni comando a tua disposizione.

Il Lift è certificato dai principali esperti di ergonomia ed è dotato di doppia connettività, Bluetooth Low Energy o Logi Bolt USB, collegandosi facilmente a Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS e Linux: la batteria AA inclusa nella confezione dura fino a 2 anni.

Dall’elegante color grafite, è perfetto per lavorare meglio e più a lungo. Se sei mancino, è un must have: acquistalo ora in sconto.