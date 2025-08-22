 Logitech Lift Left per mancini in super promo: ergonomia a metà prezzo
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Logitech Lift Left per mancini in super promo: ergonomia a metà prezzo

Logitech Lift Left è un mouse ergonomico verticale pensato per mancini: oggi è in maxi sconto su Amazon.
Logitech Lift Left per mancini in super promo: ergonomia a metà prezzo
Tecnologia PC Hardware
Logitech Lift Left è un mouse ergonomico verticale pensato per mancini: oggi è in maxi sconto su Amazon.

Logitech Lift Left è un mouse ergonomico verticale pensato appositamente per mancini. Con design verticale che riduce la tensione muscolare favorendo una postura più naturale e clic silenziosi che lo rendono perfetto anche per ambienti condivisi e tranquilli oggi puoi portartelo a casa in offerta a 56,90 euro invece di 81,99.

Acquista il mouse Logitech in offerta

Logitech Lift Left Mouse verticale

Le caratteristiche del mouse verticale Logitech

Il mouse ha una forma inclinata a 57 gradi che ti invita a cambiare posizione, rilassare il polso e adottare una postura più naturale dell’avambraccio, così da ridurre la tensione e aumentare la concentrazione anche dopo lunghe ore di lavoro.

Logitech Lift Left Mouse Ergonomico Verticale, per Mancini, Senza Fili, Bluetooth o Logi Bolt USB, Clic Silenziosi, 4 Tasti, Compatibile con Windows / macOS / iPadOS, Laptop, PC - Grafite

Logitech Lift Left Mouse Ergonomico Verticale, per Mancini, Senza Fili, Bluetooth o Logi Bolt USB, Clic Silenziosi, 4 Tasti, Compatibile con Windows / macOS / iPadOS, Laptop, PC - Grafite

56,90 81,99€ -31%
Vedi l'offerta

Al resto ci pensano la presa morbida e il supporto sagomato per il pollice, con clic silenziosi e SmartWheel per lo scorrimento fluido delle finestre. Posizionamento intuitivo invece per i quattro pulsanti personalizzabili per avere ogni comando a tua disposizione.

Il Lift è certificato dai principali esperti di ergonomia ed è dotato di doppia connettività, Bluetooth Low Energy o Logi Bolt USB, collegandosi facilmente a Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS e Linux: la batteria AA inclusa nella confezione dura fino a 2 anni.

Acquista il mouse Logitech in offerta

Dall’elegante color grafite, è perfetto per lavorare meglio e più a lungo. Se sei mancino, è un must have: acquistalo ora in sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Logitech MK295: kit tastiera + mouse wireless in super offerta

Logitech MK295: kit tastiera + mouse wireless in super offerta
MSI GeForce RTX 5060 Ti in offerta: prezzo imperdibile con la promo Amazon

MSI GeForce RTX 5060 Ti in offerta: prezzo imperdibile con la promo Amazon
Stampante laser HP veloce e compatta: oggi in promo su Amazon

Stampante laser HP veloce e compatta: oggi in promo su Amazon
Mouse da gaming leggero e traforato in SCONTO A TEMPO

Mouse da gaming leggero e traforato in SCONTO A TEMPO
Logitech MK295: kit tastiera + mouse wireless in super offerta

Logitech MK295: kit tastiera + mouse wireless in super offerta
MSI GeForce RTX 5060 Ti in offerta: prezzo imperdibile con la promo Amazon

MSI GeForce RTX 5060 Ti in offerta: prezzo imperdibile con la promo Amazon
Stampante laser HP veloce e compatta: oggi in promo su Amazon

Stampante laser HP veloce e compatta: oggi in promo su Amazon
Mouse da gaming leggero e traforato in SCONTO A TEMPO

Mouse da gaming leggero e traforato in SCONTO A TEMPO
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
22 ago 2025
Link copiato negli appunti