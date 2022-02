Logitech M705 Marathon: a meno di 30 euro è semplicemente un affare

Abbandona per sempre il cavo e prova i movimenti comodi e naturali della mano con un mouse professionale completamente wireless. Il Logitech M705 Marathon è una periferica estremamente versatile pensata per ottimizzare la produttività con il massimo confort, disponibile oggi su Amazon a soli 30 euro.

Mouse Wireless Logitech M705 Marathon: caratteristiche tecniche

Il mouse presenta un design decisamente curato, caratterizzato da un rivestimento in gomma nella zona del pollice che garantisce un grip migliorato. La forma ergonomica fornisce una posizione naturalmente della mano così da ottenere un confort maggiore anche per le sessioni di utilizzo prolungate. La dotazione prevede la presenza di 8 pulsanti, 7 dei quali completamente configurabili attraverso il software di Logitech. Oltre ai tradizionali tasti destro e sinistro e quelli laterali, infatti, la rotella offre la possibilità di essere spostata a destra e sinistra così da offrire due comandi aggiuntivi facilmente accessibili. Il mouse è come da tradizione plug and play, ragione per cui non richiede alcuna installazione driver o software di terze parti per il funzionamento. Tuttavia, è indispensabile installare il software proprietario per ottenere l’accesso alla personalizzazione dei comandi.

All’interno ospita un sensore ottico da 1000DPI che fornisce un tracciamento decisamente preciso. Molto interessante la modalità di scorrimento veloce della rotella attivabile attraverso un pulsante dedicato posto sotto la rotella. Per il collegamento sfrutta la banda a 2,4GHz per un segnale senza interferenze grazie al dongle Unifying fornito in confezione. In particolare, questo consente di collegare fino a 6 periferiche compatibili contemporaneamente attraverso una singola porta USB. Incredibile l’autonomia data dalla batteria AA che fornisce ben 3 anni di utilizzo grazie allo standby intelligente che ottimizza il consumo energetico.

Grazie ad uno sconto del 40%, il mouse Logitech M705 Marathon è disponibile su Amazon a soli 29,99 euro per un risparmio di oltre 20 euro sul prezzo di listino.

