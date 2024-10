Logitech MK120 tastiera + mouse: meno di 24 ore per comprarli a 14€

Una combo da non perdere di vista, ottima da mettere in ufficio o più semplicemente sulla tua scrivania. La Logitech MK120 è l’insieme di tastiera e mouse che ti propone il brand per avere tutto a disposizione con prezzo irrisorio. Puoi acquistarla su Amazon a soli 14,99€ con lo sconto del 42% in corso. Non perdere tempo, le offerte di Prime finiscono questa sera a mezzanotte.

Logitech MK120, perché acquistare la combo?

Un solo acquisto ma porti a casa sia una tastiera che un mouse nuovi di zecca. Con Logitech MK120 hai quello che ti occorre per passare ore e ore davanti allo schermo del tuo computer senza farti mancare nulla sotto le mani. Conta che sono entrambi cablati quindi non hai problemi di ricarica o di batteria scarica, ma anzi, li colleghi e funziono istantaneamente e per sempre.

La compatibilità è elevata con qualsiasi sistema operativo.

La combo è composta da una tastiera con layout QWERTY italiano esteso. Ciò significa che hai i classici tasti per la digitazione ma anche un tastierino numerico sulla destra che torna utile quando hai a che fare con numeri e calcoli. Non mancano all’appello i tasti funzione per gestire vari aspetti del computer con un solo click.

Il mouse, invece, è molto semplice ma non per caso. Grazie al suo design lineare puoi usarlo sia con mano destra che con mano sinistra. Ha i tre classici tasti (click destro, click sinistro e rotellina di scorrimento) e tracciamento ottico.

A soli 14,99€ su Amazon, la combo Logitech MK120 è quella che ti occorre sulla scrivania. Approfitta della Festa delle Offerte Prime per completare l’acquisto con uno sconto del 42% e fare l’affare.

Basta avere un abbonamento Amazon Prime per ottenere spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia.