Logitech MK270: 20 euro per rendere la tua postazione full wireless

Torna in offerta uno dei migliori kit mouse e tastiera wireless per affidabilità e convenienza. Stiamo parlando del set Logitech MK270, un pacchetto rivolto al lavoro d’ufficio ideale per avere un’esperienza estremamente fluida e confortevole, disponibile a soli 20 euro su Amazon.

Set mouse e tastiera wireless Logitech MK270: caratteristiche tecniche

La tastiera presenta un design piuttosto sottile con un profilo dei tasti ribassato per offrire il massimo confort durante la digitazione. Il layout è completo e in italiano, e include il tastierino numerico sul lato destro. Sono presenti perfino 8 tasti multimediali e di scelta rapida che consentono di gestire musica, video o accedere rapidamente alle principali applicazioni per la produttività. Uno degli aspetti più interessanti della tastiera è sicuramente la resistenza ai liquidi. Questa, infatti, è strutturata per resistere agli schizzi, il che scongiura qualsiasi danno dovuto al rovesciamento delle tue bevande. Naturalmente, non mancano i due piedini che consentono di regolare l’inclinazione rivestiti in gomma per la massima stabilità.

Per quanto riguarda il mouse, invece, il set offre una periferica essenziale, ma estremamente comoda e funzionale. Il design, infatti, è completamente simmetrico consentendo l’utilizzo sia con la mano destra che con la sinistra. I clic sono piuttosto silenziosi e il sensore da 1000 DPI offre un tracciamento decisamente preciso. Si tratta di dispositivi plug and play che non richiedono alcuna installazione driver o software di terze parti. Il dongle incluso in confezione consente di collegare entrambe le periferiche occupando una sola porta USB sul computer. A completare la già ottima scheda tecnica, ci pensa l’autonomia che nel caso della tastiera raggiunge i ben 3 anni. Per quanto riguarda il mouse, seppur inferiore, rimane comunque dignitosa raggiungendo i 12 mesi.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 40%, il set Logitech MK270 è disponibile su Amazon a soli 20,99 euro per un risparmio di 14 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.