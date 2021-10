Logitech MK270: il kit che rivoluziona la scrivania (-43%)

La tua tastiera e il tuo mouse sono obsoleti e ti hanno stancato, vero? Beh, per cambiare aspetto alla tua scrivana non devi per forza spendere un capitale, soprattutto se approfitti dell'offerta in corso su Amazon. Grazie a questa ti porti a casa il kit Logitech MK270 a soli 19,99€ ossia con un ribasso del 43%. Eccezionale? Puoi dirlo forte!

Le spedizioni sono velocissime grazie ai servizi Prime e soprattutto sono gratuite.

Logitech MK270: tutto ciò di cui hai bisogno

Il Kit Logitech MK270 è completo di tutto, comodissimo e di ottima qualità. Disponibile in colorazione nera dà un tocco immediatamente più raffinato alla tua scrivania e se poi consideri che è totalmente wireless, non puoi che amarlo.

Si collega al tuo computer mediante un semplice ricevitore USB che basta per entrambi i dispositivi. Quindi colleghi questo piccola componente che trovi in confezione e il gioco è fatto.

La tastiera ha tutto: tasti funzione, tastierino numerico, layout QWERTY italiano ed è waterproof. Sulla parte alta sono stati implementati anche 8 tasti di scelte rapide per gestire la riproduzione dei contenuti in praticamente un tocco.

Il mouse, da parte sua, è molto semplice ma per questo è perfetto sia se sei mancino che utilizzatore di mano destra. Lo impugni con comodità e ti muovi su ogni superficie senza incontrare difficoltà.

Entrambi funzionano grazie a delle semplicissima pile che una volta inserite ti concedono fino a 24 mesi di autonomia.

Quindi cosa stai aspettando? Approfitta dell'offerta e portati a casa questo kit Logitech MK270 su Amazon a soli 19,99€. Le spedizioni sono operate in uno o due giorni con i servizi Prime attivi. Se invece sei cliente standard potrai ricevere l'ordine senza costi aggiuntivi se risulterai idoneo.