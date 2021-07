Logitech MK270: Kit Mouse e Tastiera in offerta (-34%)

Il kit mouse e tastiera wireless Logitech MK270 si trova in offerta su Amazon a 22,99€, lo sconto è del 34% e corrisponde a 12 euro di risparmio rispetto al prezzo solito.

Entrambe le periferiche sono wireless, si connettono al PC tramite un unico ricevitore USB Unifying a 2.4GHz. Il mouse ha una forma ergonomica ed è ben costruito, la tastiera è in formato full size, include i tasti funzione e non rinuncia al tastierino numerico, una zona interamente dedicata alla digitazione numerica. La connessione resta stabile fino a 10 metri di distanza dal ricevitore.

Il produttore elvetico dichiara un'autonomia di ben 24 mesi con una sola carica, grazie alle batterie di tipo AAA incluse in confezione.

Oggi il kit Logitech MK270 è disponibile in offerta su Amazon a 22,99€, uno sconto interessante per un paio di periferiche wireless adatte a chi necessita di ottime prestazioni senza spendere troppo. Non manca la spedizione espressa Prime, con consegna garantita entro 1-2 giorni lavorativi.