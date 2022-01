Logitech MK270: mouse e tastiera wireless a soli 25 euro

Oggi vogliamo suggerirti un ottimo kit formato da mouse e tastiera ideale per una postazione da ufficio, completamente wireless. Si tratta del Logitech MK270, una soluzione di ottimo livello pensata proprio per l’utilizzo professionale, oggi disponibile su Amazon a soli 25 euro.

Kit mouse e tastiera wireless Logitech MK270: caratteristiche tecniche

Il design sia del mouse che della tastiera è piuttosto minimale, ma che offre la resistenza agli schizzi eliminando le preoccupazioni per i liquidi. La tastiera, in particolare, offre un layout completo e rigorosamente in italiano che comprende anche il tastierino numerico. I tasti dal profilo concavo consentono una digitazione estremamente confortevole e, soprattutto, silenziosa. Comoda la presenza dei tasti multimediali dedicati che garantiscono l’accesso rapido alle applicazioni fondamentali come, ad esempio, e-mail e calcolatrice. Naturalmente questi sono affiancati dai tasti per la gestione del volume e delle tracce.

Per quanto riguarda il mouse, si tratta di uno dei dispositivi più pratici disponibili sul mercato. Il design ergonomico, ma decisamente compatto lo rende estremamente comodo e veloce. Il sensore offre un’ottima precisione ed anche in questo caso i clic sono decisamente silenziosi per lavorare senza alcuna distrazione. La durata della batteria è davvero eccezionale, raggiungendo i 12 mesi per il mouse e addirittura i 36 mesi per la tastiera. La connessione wireless a 2,4GHz garantisce una perfetta stabilità grazie ad un dongle unico per entrambe le periferiche. Questo fornisce un raggio d’azione di ben 10 metri, il che consente di ottenere un funzionamento senza difficoltà anche lasciando l’unità centrale distante dalla scrivania. Nel complesso un prodotto efficiente ed estremamente pratico oltre che comodo, perfetto per lavorare senza alcun intralcio dovuto ai cavi.

Grazie ad uno sconto del 29%, il kit Logitech K270 è disponibile su Amazon a soli 25 euro.