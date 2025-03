Logitech MK470: kit tastiera e mouse wireless ad un super prezzo

Logitech MK470 è un kit che include un mouse e una tastiera wireless: periferiche caratterizzate entrambe da un design sottile e compatto, da tasti silenziosi e da una batteria a lunga durata. Il prezzo in offerta su Amazon è di soli 37,95 euro.

Logitech MK470: un kit per uso professionale

La tastiera ultra sottile del kit si presenta con tasti a forbice a profilo ribassato per un’esperienza di digitazione simile a quella di un laptop. Il mouse, compatto e arrotondato, si adatta perfettamente a entrambe le mani.

Il rumore di entrambe le periferiche, come anticipato, è stato ridotto fino al 90% rispetto ai modelli tradizionali, rendendolo ideale per ambienti di lavoro condivisi o per chi ama la concentrazione assoluta. Si collegano tramite un unico ricevitore USB a 2.4 GHz plug-and-play per una connessione stabile e affidabile fino a 10 metri.

Per altri dettagli, abbiamo un tastierino numerico e 12 tasti di scelta rapida per la tastiera e, in generale, una lunghissima autonomia: fino a 36 mesi per la tastiera e 18 mesi per il mouse, grazie anche alla modalità di sospensione automatica che ottimizza il consumo energetico.

Una soluzione perfetta se cerchi un set minimalista, silenzioso e funzionale: acquistalo adesso a soli 37,95 euro.