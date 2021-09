Logitech MK470: mouse + tastiera wireless a soli 40€

Va in offerta il bundle Logitech MK470, un kit con tastiera e mouse wireless disponibile su Amazon a 40,41 euro. Lo sconto è del 22% e corrisponde a 11,58 euro di risparmio. Consegne rapide e gratuite in tutta Italia per i clienti Prime.

Logitech MK470: caratteristiche del bundle

Il kit include una coppia di periferiche di ottima fattura, una tastiera a membrana sottile con tastierino numerico e tasti funzione e un mouse compatto. La connessione al PC avviene tramite l'apposito ricevitore USB, compatibile con PC Windows, grazie al protocollo wireless a 2.4GHz i dispositivi funzionano senza alcun cavo.

Logitech dichiara una durata della batteria di 18 mesi per il mouse e ben 36 mesi per la tastiera, grazie alla modalità di risparmio energetico che si attiva quando le periferiche non vengono utilizzate.

La tastiera Logitech monta dei meccanismi scissor-switch a profilo ‎ribassato, in grado di offrire una digitazione fluida, comoda e silenziosa. Il design simmetrico del mouse favorisce l'utilizzo sia ai mancini che ai destrorsi.

Oggi il kit Logitech MK470 è in offerta su Amazon a 40,41 euro e a un prezzo del genere non potete assolutamente farvi scappare questo fantastico bundle.