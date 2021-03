Logitech: Mouse e Tastiera in offerta al 33% di sconto

Logitech applica uno sconto al kit MK470 che include mouse e tastiera senza fili, oggi è in offerta su Amazon a 34,99€. Lo sconto del 33% corrisponde a 17 euro di risparmio rispetto al prezzo solito, la promozione si applica – per ora – soltanto alla versione grigia. La disponibilità del prodotto è prevista per il prossimo 27 marzo.

Il bundle Logitech MK470 offre un mouse compatto dal design piatto e simmetrico e una tastiera a membrana ottima per scrivere, dotata di un vano nel quale è possibile inserire uno smartphone o un tablet in posizione rialzata. Le periferiche si connettono a PC e Mac tramite il ricevitore USB inlcuso in confezione, che sfrutta la frequenza a 2.4GHz per trasmettere i comandi senza alcuna latenza fino a 10m di distanza.

Sebbene il formato full size della tastiera includa sia i tasti funzione che il tastierino numerico, la tastiera non rinuncia ad un design compatto e ad un peso ridotto.

Il produttore dichiara una batteria integrata in grado di garantire fino a 18 mesi di utilizzo per il mouse e fino a ben 36 mesi per la tastiera, una volta caricate le periferiche ci si dimentica di doverle ricaricare per diverso tempo.

Il bundle mouse e tastiera Logitech MK470 è in offerta su Amazon a 34,99€, un ottimo prezzo ridotto del 33% per una coppia di periferiche di qualità e adatte ad ogni occasione. Il prodotto non risulta compatibile con la spedizione espressa Prime, la piattaforma indica il 27 marzo come data di disponibilità del kit.