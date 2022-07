Logitech MX Anywhere 2S al MINIMO STORICO per il Prime Day Amazon

Gli sconti del Prime Day 2022 non sono finiti, ma continueranno ad esserci promozioni al ribasso per tutta la giornata. Come al solito, Logitech è grande protagonista degli sconti Amazon, con diversi prodotti di fascia alta in offerta a prezzi mai visti. È il caso del mouse MX Anywhere 2S in offerta su Amazon a soli 44,99€, con uno sconto del 52% e un risparmio di quasi 50 euro rispetto al prezzo solito.

La gamma MX di Logitech è tra le più apprezzate in commercio. Si tratta di periferiche pensate per i professionisti e la produttività, con una qualità costruttiva impeccabile e prestazioni di un certo livello. Questo Anywhere 2S è un mouse compatto e dal design ergonomico, perfetto per chi cerca una periferica comoda ma anche piccola e facile da trasportare in borsa.

Il design simmetrico risulta comodo ed ergonomico sia per destrorsi che per mancini, i 2 tasti laterali sono programmabili tramite l’apposito software per PC e Mac, al quale ci si connette tramite bluetooth o grazie all’apposito ricevitore USB Unifying. La connessione a 2.4GHz e stabile ad ha una portata di diversi metri.

Non manca un ottimo sensore, un Darkfield da ben 4.000 DPI che funziona perfettamente su tutte le superfici. La scroll-wheel è compatibile con lo scorrimento infinito, utile per scorrere pagine web e documenti con un solo movimento del dito.

Oggi è possibile acquistare il mouse Logitech MX Anywhere 2S in offerta su Amazon a 44,99€, un prezzo mai visto e disponibile solo in occasione del Prime Day 2022. La spedizione è gratuita e l’offerta è destinata a scadere entro qualche ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.