Logitech MX Anywhere 3, mouse top di gamma al 32% di sconto

Il Logitech MX Anywhere 3 si trova in offerta su Amazon a 63€, con il 32% di sconto e un risparmio di ben 30 euro rispetto al prezzo solito.

Si tratta dell'ultimo modello della serie MX Anywhere, caratterizzato da forme simmetriche e da un design compatto, leggero ed ergonomico. Anche l'occhio vuole la sua parte, infatti Logitech MX Anywhere 3 non ha nulla da invidiare al fratello maggiore MX Master, in questa versione nera presenta una finitura opaca sobria ed elegante.

I 2 tasti laterali sono programmabili tramite l'apposito software per PC e Mac, al quale ci si connette tramite bluetooth o grazie all'apposito ricevitore USB Unifying. Il mouse è compatibile anche con tablet e smartphone, ben si adatta al nuovo sistema operativo iPadOS.

Grazie al sensore Darkfield da ben 4000 DPI, il mouse funziona su tutte le superfici indipendentemente dal materiale. La rotella è dotata di scorrimento infinito, una caratteristica tipica della serie MX di Logitech che consente scorrere fino in fondo documenti e pagine web con un solo movimento del dito.

Oggi il Logitech MX Anywhere è in offerta su Amazon a 63€, un prezzo fantastico per uno dei mouse da lavoro più interessanti sul mercato. Non manca la spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime, con consegna garantita entro 1-2 giorni lavorativi.