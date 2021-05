Logitech MX Key: tastiera top di gamma in offerta (-30%)

La tastiera a membrana Logitech MX Keys si trova in offerta su Amazon a 80,99€, lo sconto è del 30% e corrisponde ad un risparmio di ben 34 euro.

Questa periferica fa parte della gamma MX del brend elvetico, che propone una serie di prodotti di fascia alta ideali per i professionisti. Design e qualità costruttiva sono le parole più corrette per descrivere la Logitech MX Keys, disponibile con layout italiano sia in versione per Windows che nella variante pensata per MacOS.

Si collega al PC via USB tramite l’apposito ricevitore a 2.4Ghz o via Bluetooth, l’installazione dei driver avviene in maniera del tutto automatica. Il formato full size della tastiera offre ben 104 tasti, non rinuncia ai tasti funzione e neanche al tastierino numerico, ideale per digitare con rapidità lunghe cifre o codici.

I tasti della Logitech MX Key integrano un sistema di illuminazione automatica, che regola l’intensità dei LED in base alla luminosità ambientale, è presente anche un sensore di prossimità che fa illuminare i tasti una volta avvicinate le mani.

Oggi la tastiera Logitech MX Keys si trova in offerta su Amazon a 80,99€, con sconto del 30% rispetto al listino. Il prodotto non risulta compatibile con la spedizione Prime, la disponibilità è fissata al prossimo 14 maggio.