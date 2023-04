Logitech MX Keys for Mac: la tastiera pluripremiata oggi a soli 79€

Con uno sconto del 41% in questo momento acquisti la Tastiera Logitech MX Keys for Mac a soli 79 euro, invece di 134,99 euro. Goditi una digitazione sempre perfetta e ottimizzata per l’ecosistema MacOS. Grazie alla retroilluminazione intelligente sarai sempre concentrato sulla scrittura. Inoltre, grazie alla forma leggermente convessa dei tasti eviterai parecchi errori di battitura.

Il layout dei tasti Mac rende tutto ancora più intuitivo. Ti sentirai a casa e non ti sembrerà di utilizzare un altro dispositivo. Potrai collegarla fino a un massimo di 3 dispositivi sia Bluetooth che Wireless. In più, grazie ai 3 tasti di scelta rapida, potrai passare da un device all’altro con estrema rapidità e semplicità. La scorrevolezza dei tasti aumenterà anche la tua velocità e produttività.

Logitech MX Keys for Mac: estetica, funzionalità e prezzo da favola

Solo su Amazon oggi acquisti la Tastiera Logitech MX Keys for Mac a soli 79 euro. Un ottimo prezzo per questo top di gamma esagerato della digitazione. Attenzione però perché non sono solo le funzionalità a fare di questa tastiera un prodotto speciale. Ogni minimo dettaglio è stato curato da Logitech per farti vivere un’esperienza piacevole. Ad esempio la finitura Space Gray si abbina perfettamente al tuo Mac, qualunque sia il modello.

Mettila subito in carrello a soli 79 euro, invece di 134,99 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.