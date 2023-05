Logitech MX Keys Mini: CROLLO a 82,99€ per la tastiera TOP

Aggiudicati subito la Tastiera Logitech MX Keys Mini a soli 82,99 euro, invece di 129 euro. Grazie alle sue dimensioni compatte ottieni più spazio sulla scrivania senza rinunciare a comfort e produttività. I tasti sono identici a quelli della sua sorella maggiore con una forma leggermente concava per facilitare la digitazione e ridurre gli errori di battitura. Studiata nei minimi dettagli, a questo prezzo su Amazon è un vero regalo.

Grazie alla retroilluminazione intelligente si illumina autonomamente regolando il grado di intensità in base all’ambiente circostante. In questo modo non solo risparmia batteria, ma ti assicura il massimo della concentrazione. Scrivere si trasformerà in un piacere sentendo sotto le tue dita una corsa perfetta dei tasti in battuta. Compatibile con tutti i dispositivi, puoi decidere di collegarla tramite connessione Bluetooth o Wireless.

Logitech MX Keys Mini: la perfezione da portare sempre con te

Grazie alle sue dimensioni ridotte la Tastiera Logitech MX Keys Mini è un’ottima soluzione da portare sempre con te. Soddisfa le tue esigenze di portabilità e non rinunciare alla migliore digitazione possibile anche in mobilità. Con MX Keys Mini tutto diventa più bello. Compatibile con più sistemi operativi, puoi connetterla fino a un massimo di 3 dispositivi passando da uno all’altro in modo veloce grazie ai tasti dedicati.

Compatibile con più sistemi operativi, puoi connetterla fino a un massimo di 3 dispositivi passando da uno all'altro in modo veloce grazie ai tasti dedicati.

