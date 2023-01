Logitech MX Keys Mini e mouse verticale Lift a un prezzo BOMBA

Siete alla ricerca di un’ottima tastiera wireless e di un mouse che vi permettano di lavorare velocemente e professionalmente? Oggi su Amazon potreste approfittare di una grande offerta riguardante la combinazione Logitech MX Keys Mini e il mouse ergonomico verticale Lift venduti insieme all’incredibile prezzo di 137,89 euro invece di 210,99 euro con uno sconto pari al 34%.

Logitech MX Keys Mini e mouse verticale Lift insieme a un prezzo mai visto

Con la tastiera Logitech MX Keys Mini digitare diventerà un enorme piacere e si tratta di uno tra i migliori dispositivi sul mercato, mantenendosi al primo posto per compattezza e personalizzazione dei tasti. Come potete notare non è una delle tastiere più economiche sul mercato, ma è tra le più scelte dai professionisti della scrittura digitale. I suoi tasti dal profilo concavo sono la sua peculiarità principale divenendo ideali per tutte le dita e garantendo meno errori durante la digitazione. Inoltre, è intelligente perché si illumina all’utilizzo e in base alla luminosità dell’ambiente.

Il mouse verticale Lift, invece, è caratterizzato da un’impugnatura testurizzata che offre un comfort eccezionale e un’ottima ergonomia per tutto il giorno. Ideale per mani di piccole e medie dimensioni. L’angolo ottimale di 57° riduce la pressione sui polsi e favorisce una postura più naturale dell’avambraccio, per comfort e prestazioni che durano tutto il giorno. Infine lavorare con un mouse wireless con pulsanti personalizzabili e silenziosi di facile accesso e una SmartWheel con scorrimento fluido e continuo renderà le vostre giornate al PC super tranquille e rilassate.

