Logitech MX Keys Mini per Mac: come potete farvela scappare a soli 58€?

Se siete alla ricerca di un’esperienza di scrittura e digitazione impeccabile per il vostro Mac, la tastiera Logitech MX Keys Mini è l’affare che stavate aspettando! Su Amazon, potete approfittare di uno sconto incredibile del 54%, abbassando il prezzo a soli 58,99 euro, nonché il suo nuovo minimo storico!

Logitech MX Keys Mini per Mac a un prezzo mai visto prima

La Logitech MX Keys Mini è molto più di una tastiera. È la compagna perfetta per le lunghe sessioni di lavoro, grazie al suo design minimalista che migliora l’ergonomia e favorisce una postura corretta. Dotata di sensori di prossimità, si illumina automaticamente quando le mani si avvicinano, garantendo un utilizzo confortevole anche al buio. La connettività Multi Mac consente di connettere la tastiera a più computer Mac e iPad tramite Bluetooth Low Energy e passare facilmente da un dispositivo all’altro.

Con una batteria che dura fino a 10 giorni con una sola carica completa e fino a 5 mesi con la retroilluminazione spenta, non dovrete preoccuparvi di rimanere senza energia. Inoltre, la tastiera utilizza plastica riciclata post-consumer certificata, dimostrando l’impegno di Logitech per l’ambiente.

Compatibile con MacBook Pro, MacBook Air, iMac e iPad, la Logitech MX Keys Mini è una scelta versatile e affidabile per tutti gli utenti Apple. Approfittate di questa offerta unica su Amazon, con spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia per gli iscritti Prime. Ma affrettatevi, l’offerta è valida solo per poche ore e a soli 58,99 euro le scorte stanno già andando a ruba!