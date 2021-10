Logitech MX Keys Mini per Mac: ecco l’offerta speciale di Amazon

Da alcune ore è in offerta su Amazon la nuova tastiera MX Keys Mini per Mac targata Logitech. Disponibile nella versione bianca al piccolissimo prezzo di soli 98,43 euro (-15%), quest’ultima risulta essere estremamente comoda sia in combinazione con dispositivi MacOS che con dispositivi iPadOS.

Logitech MX Keys Mini: la tastiera speciale di cui hai bisogno

Perfetta in ogni suo singolo aspetto, la nuova Logitech MX Keys Mini è in assoluto una delle tastiere compatte più comodo attualmente disponibili sul mercato. In poco meno di 30 cm sono infatti racchiuse molteplici funzionalità innovative che la rendono una spanna superiore a tutti i suoi principali competitor.

Dotata di Layout QWERTY Italiano e dei tasti PerfectStroke, quest’ultima garantisce che ogni battuta sia fluida, precisa e del tutto naturale. Il Layout dei tasti, inoltre, si adatta perfettamente al workflow di Mac ed iPad, offrendoti dunque il massimo dell’efficienza ogni volta che la usi.

Una funzionalità che tutti gli utilizzatori adorano, e che sicuramente apprezzerai anche tu, è la retroilluminazione intelligente dei tasti. I sensori di prossimità posti sulla tastiera rilevano infatti la posizione delle tue mani, illuminando i tasti esclusivamente quando hai intenzione di digitare qualcosa. Sul tasto del caps lock è inoltre presente un piccolo LED che ti segnala quando il maiuscolo è attivo.

Logitech MX Keys Mini per Mac è inoltre dotata di una autonomia estremamente interessante. Una ricarica completa, effettuata in maniera rapida tramite cavo USB-C, ti garantisce ben 10 giorni di autonomia e fino a 5 mesi con retroilluminazione disattivata.

Cosa stai aspettando? Acquista subito la tua nuova Logitech MX Keys Mini per Mac su Amazon al piccolissimo prezzo di soli 98,43 euro. Ordinala ora e la ricevi a casa tua in appena 24/48 ore grazie alle spedizioni gratuite targate Prime.