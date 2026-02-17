 Logitech MX Keys Mini: la tastiera più acquistata di sempre al 30% di sconto
Logitech MX Keys Mini è la tastiera più acquistata di sempre che migliora la tua produttività: oggi è in offerta al 30% di sconto su Amazon.
Tecnologia PC Hardware
Logitech MX Keys Mini è la tastiera più acquistata di sempre dai professionisti. Il suo design e la sua struttura migliorano la produttività e riducono gli errori di battitura. Si tratta di un vero e proprio gioiellino se passi tanto tempo davanti al computer a scrivere. Essendo “mini” riduce lo spazio sulla scrivania senza rinunciare a nulla. Ordinala adesso al 30% di sconto su Amazon!

Acquista la MX Keys Mini

Si tratta di un’offerta incredibilmente vantaggiosa, visto che solitamente costa 129 euro, ma ora la porti a casa a soli 89,97 euro! Tra l’altro hai anche un altro vantaggio. Puoi decidere di pagarla in 5 rate a tasso zero a partire da soli 18 euro al mese, senza interessi. Fai tutto direttamente con Amazon, senza dover compilare moduli o attendere approvazioni. Basta un click o un tap, prima di metterla in carrello.

Assicurati una digitazione precisa grazie ai suoi tasti intelligenti. Infatti, grazie alla loro forma leggermente concava si adattano alla forma delle tue dita che vengono invitate al centro del tasto ad ogni pressione. Questo riduce notevolmente i classici errori di battitura, quando per errore premi due tasti contemporaneamente. Inoltre, la Logitech MX Keys Mini include un potente sistema di dettatura vocale.

Logitech MX Keys Mini: molto più di una semplice tastiera

La Logitech MX Keys Mini è molto più di una semplice tastiera. Come anticipato, include un potente sistema di dettatura vocale che rivoluziona il metodo di digitazione. Non dovrai acquistare costosi tool di dettatura. Solo con questa tastiera potrai semplicemente dettare quello che vuoi che scriva. Resterai a bocca aperta per la sua precisione. Tutto questo a soli 89,97 euro su Amazon!

Logitech MX Keys Mini Tastiera Illuminata Wireless, Minimal, Compatta, Bluetooth, Retroilluminata, USB-C, Compatibile con Apple macOS, iOS, Windows, Linux, Android, in Metallo – Grigio scuro

89,97129,00€-30%
Vedi l’offerta

La retroilluminazione intelligente si spegne quando non usi la tastiera e si accende non appena posizioni le dita sui tasti. Inoltre, la tastiera è stata progettata per connettersi a 3 dispositivi tramite Bluetooth, passando da un dispositivo all’altro facilmente grazie ai tasti Easy Switch.

Inoltre, grazie alla tecnologia Flow puoi digitare su più dispositivi da un unico flusso di lavoro con Apple. Approfitta ora dell’offerta firmata Amazon. Ordinala subito al 30% di sconto su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico.

Pubblicato il 17 feb 2026

